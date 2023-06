Minori con la droga e coltello in tasca: la scoperta dei carabinieri Ai raggi X piazza Garibaldi a Napoli

Controlli senza sosta in piazza Garibaldi e dintorni. I carabinieri della compagnia Stella, insieme a quelli del Reggimento Campania, hanno presidiato l’area con decine di militari e posti di controllo.

I primi a finire nei guai sono stati due minori di 14 e 15 anni. Il 15enne nascondeva in tasca un coltello a serramanico mentre l’amico una stecchetta di hashish. La droga serviva “per fare serata” ma ciò non gli ha risparmiato una segnalazione alla Prefettura. Per il 15enne una denuncia per porto abusivo di armi, nessuna spiegazione in questo caso.



Arrestato per furto con strappo un 21enne di origini romene. Aveva appena strappato il cellulare dalle mani di una turista norvegese, in attesa davanti alla stazione della linea 1 della metro in piazza Garibaldi. Il telefono è stato recuperato, l’uomo è finito in manette.

Due i parcheggiatori abusivi denunciati. “Gestivano” (ovviamente a pagamento) la sosta degli automobilisti in cerca di spazi per parcheggiare nei pressi della stazione ferroviaria. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni