Napoli, tre anni e otto mesi all'automobilista che investì e uccise Adrian Olmo Borrelli (AVS): "senza pene severe i morti aumenteranno.

È stato condannato alla pena di tre anni e otto mesi il partenopeo Alfonso Santaniello, oggi 32 anni, l’automobilista che il 29 novembre 2021, alla guida di un Suv Maserati levante, poco dopo le 9 di sera, in via Miano a Napoli, ha investito e ucciso Adrian Olmo, 28 anni, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali poco distante da casa. L'uomo si dato poi alla fuga.

La sentenza è stata pronunciata all’esito dell’udienza del processo tenutasi quest’oggi, martedì 13 giugno 2023, in Tribunale a Napoli, dal giudice dott.ssa Ambra Cerabona: l’imputato, che doveva rispondere del reato di omicidio stradale con l’aggravante appunto della fuga, ha potuto beneficiare della riduzione di un terzo della pena in ragione del rito abbreviato scelto, il Pubblico Ministero titolare del relativo procedimento penale, dott.ssa Francesca Falconi, aveva chiesto cinque anni. L’entità della condanna non gli consentirà però di usufruire della sospensione condizionale della pena ma, essendo sotto i quattro anni, potrà chiedere in sede esecutiva i benefici previsti dall’ordinamento penitenziario come l’affidamento in prova ai servizi sociali, richiesta che tuttavia dovrà essere avallata dal giudice.

Una condanna che, per quanto non simbolica, lascia però profondamente amareggiati i familiari della vittima.

"Possibile mai che la vita di una persona valga così poco? Possibile mai che i delinquenti della strada possano uccidere e passarla di fatto sempre franca? Senza condanne esemplari i morti aumenteranno. Ho chiesto da tempo di modificare le pene per i reati del codice della strada rendendole più dure soprattutto quando ci sono innocenti che perdono la vita. Non ci troviamo davanti a pirati della strada ma a delinquenti e anche vigliacchi che devono avere pagare per i loro crimini e invece quasi nessuno ha mai fatto neanche un giorno di carcere per i reati commessi. Così non si rispettano neanche le famiglie delle vittime." dichiara il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli.