Strappa collanina ad un turista francese e poi lo minaccia con una bottiglia Paura nella zona Mercato a Napolil, 29enne arrestato dai carabinieri

Ha strappato una collanina d’oro dal collo di un turista francese a passeggio in Via Vespucci con la moglie ed è fuggito. La vittima non si è data per vinta e ha rincorso lo scippatore.

L’ha raggiunto ma anche un 29enne di origini gambiane, non si è arreso. Ha impugnato i cocci di una bottiglia, minacciato il turista ed è scappato. Durante la fuga ha lasciato cadere la collana.

I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno ricevuto la segnalazione in tempo reale, grazie alle diverse chiamate fatte al 112, anche da alcuni cittadini che si sarebbero prestati nel soccorrere la vittima. Alla fine è stato bloccato dopo pochi minuti, recuperata la collanina. Ora è in carcerare per rapina impropria a disposizione dell'Autorità giudiziaria..