Scampia, fugge a bordo di un'auto rubata: arrestato In manette un 47enne napoletano al termine di un rocambolesco inseguimento

Gli agenti del commissariato Scampia, sono intervenuti in via dell’Abbondanza per una segnalazione di un’auto provento di furto.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato l’auto segnalata il cui conducente, nonostante gli fosse stato intimato l’alt, ha accelerato la marcia per eludere il controllo.

Ne è nato un inseguimento durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale impattando anche contro un’auto in sosta fino a quando, giunto in via Speranza a Marano di Napoli, è stato raggiunto e bloccato; inoltre, gli operatori hanno rinvenuto nell’auto una forbice inserita nel nottolino di accensione, altre 4 paia di forbici e due cacciaviti; infine, hanno accertato che il veicolo era stato rubato tra lunedì e martedì a Mugnano di Napoli.

Un 47enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione nonché denunciato per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli; inoltre, gli sono state contestate 3 violazioni del codice della strada per perdita di controllo del veicolo, velocità non commisurata e guida senza patente poiché mai conseguita mentre l’auto è stata restituita alla proprietaria.