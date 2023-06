Rubano energia dalla rete pubblica per cinque anni: 17 persone denunciate Chiaiano. Accertato un furto di almeno 200mila euro.

Non hanno pagato la corente elettrica per ben cinque anni, un furto che ammonta a circa 200mila euro. Grazie ad un allaccio abusivo sulla rete pubblica 17 persone hanno potuto aggirare la legge e "risparmiare" sull'energia elettrica senza essere scoerti fino a quando i carabinieri della compagnia del Vomero, durante un controllo a Chiaiano, quartiere della periferia Nord di Napoli, non hanno scoperto tutto.

Al fine di evitare disordini, ai controlli hanno partecipato anche i militari del Reggimento Campania.

Mentre si trovavano tra via Luigi Capannone e via Federico Celentano, i carabinieri hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica: il bypass operato alla linea ha condotto i militari a 17 abitazioni che, grazie all'allaccio abusivo, si alimentavano senza pagare la corrente. I carabinieri hanno stimato che, negli ultimi 5 anni almeno, il furto di energia elettrica da parte delle 17 famiglie ammonti a circa 200mila euro: al termine delle operazioni, i 17 capifamiglia sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria. I controlli volti al contrasto dei furti di energia elettrica – fanno sapere i carabinieri – proseguiranno anche nei prossimi giorni.