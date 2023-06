Napoli, spettacolare incidente: auto si ribalta all'uscita di Galleria Vittoria Borrelli (Verdi - Sinistra): "Allarme sicurezza strade in città si corre troppo"

E' accaduto nella serata del 15 giugno, poco prima delle 23. Un’auto si è ribaltata all’uscita della Galleria Vittoria, dal lato di lato via del Chiatamone all’incrocio con via Morelli. Nel video, girato da un cittadino presente in zona, le immagini del pauroso incidente che per fortuna non ha provocato feriti gravi, ma poteva essere una strage. A quell'ora la strada è molto trafficata. Da chiarire ancora le cause dell’incidente.

Il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli interviene sul caso: «Attendiamo che si verifichino le dinamiche dell’incidente prima di esprimerci con più precisione. C’è però una problematica di carattere generale, in questa come in altre zone della città dove le strade vengono scambiate come piste da corsa da delinquenti che mettono a repentaglio non solo la propria vita ma anche quella degli altri con un numero crescente di vittime. Da tempo chiediamo nuovi dispositivi anti-velocità e soprattutto una modifica al codice della strada che però per ora non è stato ancora previsto».