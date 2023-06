Napoli, caos al Pronto Soccorso: padre e figlio aggrediscono i poliziotti Denunciati due pregiudicati di 53 e 31 anni

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Montecalvario, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso l’ospedale Vecchio Pellegrini per una segnalazione di una ressa al pronto soccorso.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati da numerose persone ed una di esse ha colpito con dei pugni il cofano anteriore dell’auto di servizio minacciando gli operatori ma è stata bloccata; poco dopo, anche il padre di quest’ultima ha inveito contro di loro rifiutandosi di fornire le proprie generalità fino a quando, anch’egli, è stato bloccato.

I due, un 53enne e un 31enne napoletani con precedenti di polizia, sono stati denunciati per minacce e violenza a Pubblico Ufficiale; inoltre, il 31enne è stato denunciato per danneggiamento aggravato, mentre il padre anche per rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale.