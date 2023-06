Pestato a sangue senza motivo, muore clochard: si indaga nel Napoletano E' giallo a Pomigliano d'Arco sulla morte di un uomo, si tratterebbe di un clochard

Lo hanno picchiato fino a farlo morire. E' giallo a Pomigliano d'Arco sulla morte di un uomo, si tratterebbe di un clochard. Sul posto, in via Principe di Piemonte sono intervenuti i carabinieri che ricostruire le fasi della brutale aggressione finita in tragedia.

La salma è stata sequestrata per l’esame autoptico. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna indagano ed hanno raccolto una serie di testimonianze per identificare gli autori del pestaggio mortale.

Stando a quanto si è appreso l'aggressione è stata ripresa dalle videocamere: si vedono 3 o 4 persone picchiare selvaggiamente la vittima. Non è chiaro se si tratti di giovani violenti oppure di altri clochard in cerca di un posto all'interno della corte in via principe di Piemonte.