Notte di terrore a Pianura, amici accoltellati in soccorso di una ragazza 17enne speronata mentre era alla guida dello scooter aggrdita per motivi di precedenza

Notte di paura per una ragazza di 17 anni a Pianura. Viaggiava a bordo del suo scooter quando è stata speronata da un’auto per motivi di precedenza ancora da accertare. A bordo due ragazzi che hanno aggredito la giovane. A quel punto la 17enne ha chiamato in aiuto due suoi amici, i quali una volta giunti sul posto sono stati a loro volta aggrediti. Uno dei due è stato accoltellato dai due occupanti l’automobile coinvolta nell’incidente. Per i due amici della ragazza una prognosi di 15 giorni dopo il trasporto all’ospedale San Paolo.

Sull’accaduto indagano i carabinieri del nucleo radiomobile interventi sul posto. Sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e per identificare i responsabili