Sorpreso alla guida con la droga: arrestano pusher 51enne Controlli dei carabinieri di Napoli Poggioreale

I carabinieri della stazione di Napoli Poggioreale hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 51enne del luogo già noto alle forze dell’ordine.



Durante un controllo alla circolazione stradale è stato perquisito. Nelle sue disponibilità 8 bustine di marijuana, 5 stecchette di hashish, 7 dosi di crack e 11 di cocaina. In tasca anche denaro, sequestrato perché ritenuto provento illecito. L'uomo è finito in manette ed è stato poi sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio.