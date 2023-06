Calcio, il questore di Napoli emette 10 daspo Sette solo per Napoli-Inter del 21 maggio. C'è anche un 16enne

Il Questore di Napoli ha aggiunto sette disposizioni di divieto di accesso alle manifestazioni sportive, per periodi di uno e due anni, nei confronti di altrettante persone tra i 16 ei 47 anni; in particolare, in occasione dell'incontro di calcio Napoli-Inter dello scorso 21 maggio allo stadio "Maradona".

Cinque dei destinatari del provvedimento erano state denunciate per scavalcamento da un settore all'altro dell'impianto sportivo, un'altra per scavalcamento in occasione di manifestazioni sportive e possesso di artifizi pirotecnici poiché era stata trovata in possesso di un fumogeno, mentre l'ultima era stata denunciata per utilizzo di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive in quanto, al termine dell'incontro, durante le fasi di deflusso dall'impianto sportivo, aveva acceso un fumogeno in via Jacopo de Gennaro.

Ancora, un altro daspo, della durata di un anno, è stato emesso nei confronti di un 32enne napoletano che, poco prima dell'inizio dell'incontro di calcio Napoli- Sampdoria dello scorso 4 giugno, durante le fasi di afflusso allo stadio, era stato trovato in possesso di 11 fumogeni, pertanto era stato denunciato per possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.

Infine, altri due provvedimenti, della durata di due anni, sono stati emessi nei confronti di due nolani di 27 e 32 anni che il 26 marzo scorso in via Giordano Bruno a Nola brandendo bastoni telescopici avevano minacciato alcune persone; pertanto erano stati denunciati per minaccia aggravata e porto di armi od oggetti atti ad offendere.