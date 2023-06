Vasto, aggredisce con violenza i poliziotti: arrestato Nei guai un 28enne marocchino

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, sono intervenuti in via nazionale per una segnalazione di una persona molesta.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo in forte stato di agitazione ed hanno tentato di riportarlo alla calma ma lo stesso ha dato in escandescenze scagliandosi contro di loro fino a quando, dopo una colluttazione, è stato fermato, inoltre, una volta accompagnato presso gli uffici di polizia, ha aggredito nuovamente gli operatori ma è stato definitivamente bloccato.

L’uomo, un 28enne marocchino irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale nonché denunciato per inottemperanza all’ordine di allontanamento dal territorio dello Stato.