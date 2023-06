Auto-prototipo esplosa in Tangenziale, Cnr avvia inchiesta interna Sono ancora ricoverati con ustioni gravi i due occupanti del veicolo

L’istituto di ricerche di Napoli ha avviato un’indagine interna per fare chiarezza sull’incidente avvenuto due giorni fa in Tangenziale. L’esplosione del veicolo-prototipo ha provocato ustioni gravissime ai due occupanti, la ricercatrice 66enne Maria Vittoria Prati e lo studente Fulvio Filace di 25. Entrambi sono ricoverati in ospedale e le loro condizioni di salute gli impediscono di parlare con gli investigatori.

Il direttore del Cnr partenopeo, Riccardo Chirone, dalla colonne di Repubblica Napoli ha assicurato piena disponibilità dell’Istituto per fare chiarezza sull’accaduto: dai primi rilievi pare che a provocare l’esplosione siano state alcune bombole a bordo dell’auto, dal contenuto ancora non definito.