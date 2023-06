Movida macchiata di sangue a Napoli, 23 enne accoltellato alla pancia Indaga la Polizia, il giovane non è in pericolo di vita

Un altro episodio di violenza ha macchiato di sangue la movida napoletana. Stanotte gli agenti del Commissariato San Carlo Arena sono intervenuti presso l’ospedale Vecchio Pellegrini per un 23enne che è giunto accompagnato da personale del 118.

Era stato ferito da un'arma da taglio all’addome. Resta ricoverato con prognosi riservata; non è in pericolo di vita. Ma la Polizia sta indagando su uanto è accaduto per ricostruire la dinamica dell'episodio.