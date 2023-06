Napoli, denunciato un uomo: ecco il motivo Controlli della polizia in via Carlo de Cesare

Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Carlo de Cesare, hanno controllato un uomo, identificato per un 33enne napoletano, accertando che lo stesso era sottoposto al divieto di ritorno nel Comune di Napoli fino al 2024; pertanto è stato denunciato per inottemperanza al divieto di ritorno cui è sottoposto.