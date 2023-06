Doga a Ponticelli: arrestata una spacciatrice La 28enne napoletana è ora ai domiciliari

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via dei Papiri Ercolanesi, hanno notato una donna che stava per cedere qualcosa ad un uomo a bordo di un’auto; lo stessa, alla vista degli operatori, ha tentato di darsi alla fuga ma è stata bloccata.

Inoltre, i poliziotti l’hanno trovata in possesso di due bustine contenenti circa 2,6 grammi di marijuana e di una stecca di hashish del peso di circa 3 grammi.

La 28enne napoletana sottoposta agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti, è stata arrestata per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed evasione.