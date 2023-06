Schianto sulla Panoramica del Vesuvio, 60enne muore nell'impatto Il bilancio: un morto e tre feriti nell'incidente avvenuto nel comune di Terzigno

Terribile incidente ieri pomeriggio sulla Panoramica del Vesuvio, bilancio: un morto e tre feriti. A perdere la vita Antonio De Falco, 60 anni, che guidava una fiat Punto, in auto era con la moglie che attualmente è ricoverata in ospedale. Ferita anche la donna alla guida della seconda macchina coinvolta e il bambino che era con lei: entrambi, comunque, non sono in pericolo di vita. Coinvolta anche una terza vettura, il cui conducente non ha riportato ferite gravi.

L’incidente mortale è avvenuto in un tratto della Panoramica che è di competenza del Comune di Terzigno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Torre Annunziata, al lavoro per ricostruire la dinamica dello scontro. Con loro, anche i vigili del fuoco, impegnati a liberare le persone bloccate dalle lamiere.