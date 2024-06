Turris, Esempio: "Punto alla continuità tra i professionisti" Il difensore è stato ospite di "Focus Serie C" su OttoChannel (canale 16)

Stefano Esempio è stato ospite in studio nel corso di "Focus Serie C", appuntamento del giovedì sera (ore 20.30) su OttoChannel (canale 16). Il contratto del difensore con la Turris è in scadenza al 30 giugno prossimo: "Il mio obiettivo? Continuare nel percorso che sto sviluppando. - ha affermato Esempio - Punto a rimanere tra i professionisti e cerco una squadra che mi darà spazio".

"Anche nella prossima stagione il girone C sarà ricco di storia"

"Come accaduto quest'anno e forse lo sarà ancora di più nella prossima stagione: nel girone C ci saranno squadre blasonate, importanti, forti. C'è stata la promozione di Trapani e Cavese, altri due club con la storia. Credo che nel raggruppamento meridionale tutte le società allestiranno una buona rosa e ci sarà da battagliare su tutti i campi. Caneo? È un allenatore coraggio, forte, che dà la possibilità di giocare uno contro uno e valorizza il difensore. Se riesci a vincere i duelli esprimi le tue qualità nel suo sistema tattico. Non lo possono fare tutti. In campi importanti la puoi vincere e perdere, ma te la giochi sempre".