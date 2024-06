Adani: "Con Antonio benvenuti nel nuovo Napoli" L'opinionista è convinto che il nuovo allenatore darà la svolta tanto attesa

A proposito del metodo di Antonio Conte, l’opinionista della Rai LeleAdani ha volutospiegare ai tifosi cosa succederà quando il nuovo tecnico comincerà a lavorare con il Napoli. «Quando dopo i primi giorni di ritiro vi arriveranno notizie di calciatori che vomiteranno, che si inginocchieranno, maledicendo il giorno in cui hanno firmato il loro contratto, si sveglieranno di notte con i brividi per la fatica, cammineranno zoppi per il dolore e bestemmieranno in ognilingua allora avrete una minima percezione della presenza di Antonio Conte», ha evidenziato Adani con un video messaggio ai tifosi. Naturalmente la piazza vuole tornare a vincere. E l’opionista continua. «Conte è sinonimo di successo? No, però è il segno di rispetto, di merito, di valore, di fatica, di un prima passo verso una nuova vittoria: benevenuti nel nuovo Napoli. Viva el futbol».