L'autopsia conferma: Frederick è morto per le botte ricevute Il clochard ucciso a Pomigliano: due 16enni indagati dalla procura

Sono state le botte subìte a provocare la morte di Frederick, il clochard 43enne morto a Pomigliano d’Arco lo scorso 19 giugno. E’ quanto emerso dall’autopsia effettuata questa mattina al Policlinico di Napoli dal medico legale Nicola Balzano.

Per la morte del senzatetto sono indagati due 16enni. Entrambi sono rinchiusi in una struttura per minori: sulla loro testa pende l'accusa di omicidio volontario, aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà.

Intanto il Comune di Pomigliano ha confermato che si farà carico delle spese dei funerali. La salma del 43enne sarà sepolta nel cimitero cittadino.