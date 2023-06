Napoli, Porta Capuana: arrestato uno spacciatore Le manette sono scattate ai polsi di un 44enne marocchino

I falchi della squadra mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in piazza San Francesco a Capuana, hanno notato un uomo che, dopo essersi alzato da una panchina, ha consegnato una bustina ad una persona in cambio di una banconota.

I poliziotti li hanno raggiunti e bloccati trovando lo spacciatore in possesso di 35 euro e l’acquirente in possesso di una dose di cocaina.

Gli operatori hanno rinvenuto sulla panchina 6 dosi contenenti circa 3 grammi di cocaina e 6 bustine contenenti circa 7 grammi di marijuana.

Un 44enne marocchino con precedenti è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale