A Napoli il mare è sempre più sporco: emergenza Posillipo Borrelli: "È una delle nostre più grandi risorse e va salvaguardato"

E’ emergenza mare a Posillipo da dove i cittadini continuano a segnalare al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli la presenza di macchie bianche nelle acque e sporcizia.

“Non è un problema che interessa soltanto la baia di Posillipo perché continuiamo a ricevere segnalazioni quotidiane da tutto il golfo. Il nostro mare diventa ogni giorno sempre più sporco.

Un danno enorme per la stagione estiva.”- dichiara Borrelli- “Già negli scorsi giorni abbiamo allertato la Capitaneria di Porto affinché si prodighi in scrupolosi e continui controlli per scongiurare il sovraffollamento di natanti che dà vita ad un diportismo selvaggio e senza regole.

Per non parlare degli scarichi abusivi da imbarcazioni e attività commerciali di vario tipo. Inoltre Arpac dovrà monitorare la situazione e si dovranno verificare gli scarichi fognari ed eventuali sversamenti illeciti.”.

“Il mare è una delle nostre più grandi risorse, anche dal punto di vista turistico, e quindi bisogna fare di tutto per salvaguardarlo.” - ha concluso il deputato.