Sorpreso con la droga in casa: arrestato Controlli della polizia nel rione Berlingieri a Napoli

Gli agenti del commissariato Secondigliano, della squadra mobile e del reparto prevenzione crimine Campania hanno effettuato un controllo in via Cardinale Capecelatro presso l’abitazione di un uomo sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti rinvenendo in un comodino due bustine contenenti circa 1,5 grammi di marijuana e 20 involucri contenenti circa 5,5 grammi di cocaina.

Un 25enne napoletano, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.