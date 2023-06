Era scomparsa a Napoli da tre giorni: ritrovata la turista scozzese Lisa Cairns La 44 enne affetta da schizofrenia è stata portata in ospedale

Dopo tre gioni di apprensione è stata finalmente ritrovata la turista scozzese Lisa Cairns, 44 anni, di cui si erano perse le tracce sul Lungomare di Napoli lo scorso 27 giugno: la donna è stata ritrovata questa notte.

Cosa è accaduto è ancora tutto da chiarire ma nel frattempo la donna è stata portata in ospedale. E' stata una donna a notare Lisa, in stato di alterazione, all'esterno della sua abitazione: la 44enne, affetta da schizofrenia e disturbo bipolare, è apparsa molto provata, ma nel complesso le sue condizioni di salute sarebbero buone.

Erano stati i familiari ieri a lanciare un appello, preoccupati per le sorti della 44enne che, a causa delle sue patologie, deve assumere quotidianamente alcuni farmaci. Come raccontato dalla famiglia a Fanpage.it nella prima mattinata di martedì 27 giugno Lisa era uscita in fretta e furia dal b&b in cui alloggiava, nella zona di Mergellina, e da allora non si avevano più sue notizie. Fortunatamente, questa notte è arrivato il felice epilogo; soltanto nelle prossime ore, però, si delineeranno i contorni della scomparsa e del ritrovamento della turista scozzese.