Colpi di fucile nella notte a Castello di Cisterna: si indaga Gli in quirento stanno cercando di fare piena luce sull'accaduto

I Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna, stanno cercando di fare piena luce su un grave episodio avvenuto nella notte a Castello di Cisterna. Ignoti, non si sa per quale motivo, avrebbero esplosso diversi colpi di fucile.

Allertati dal 112, i militari sono intervenuti a via Madonna Stella nel Parco Stella per una segnalazione di colpi di arma da fuoco.

Secondo quanto ricostruito, alcune persone si esplosero a causa di colpi di fucile per poi allontanarsi. I militari del nucleo investigativo di Castello hanno rinvenuto e sequestrato a terra due borre per cartucce da caccia esplose. Indagini in corso per far luce sulla matrice dell'accaduto e individuare gli autori.