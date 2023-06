Droga, Scampia ai raggi x: arrestato uno spacciatore In manette un 55enne napoletano

Gli agenti del commissariato Scampia, hanno notato in via Antonio Labriola un uomo che, dopo aver ricevuto una banconota da una persona, si è diretto in una stradina adiacente per poi ritornare e consegnarle qualcosa.

I poliziotti hanno bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 75 euro; inoltre, hanno effettuato un controllo nella strada da cui era stato visto uscire e, sotto al balcone di un’abitazione al primo piano di uno stabile, hanno rinvenuto 14 stecche di hashish del peso di circa 27 grammi e 11 bustine contenenti circa 13 grammi di marijuana.

Il 55enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti.

Infine, gli operatori hanno trovato nell’intercapedine del vano ascensore dello stesso edificio altre 25 stecche di hashish del peso di circa 40 grammi e 25 bustine contenenti circa 31 grammi di marijuana.