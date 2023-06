Rione Sanità sotto tiro a Napoli: arrestato uno spacciatore In manette un 44enne dello Sri Lanka

Gli agenti del commissariato San Carlo-Arena, hanno notato all’esterno di un’abitazione un uomo cedere qualcosa ad una persona in cambio di denaro.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’acquirente che è stato trovato in possesso di 11 involucri contenenti circa due grammi di cocaina, mentre lo spacciatore è rientrato frettolosamente nell’abitazione: dopo pochi minuti, gli operatori hanno bloccato anche quest’ultimo trovandolo in possesso di 430 euro.

Un 44enne dello Sri Lanka con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale.