Anziano costretto a vivere in auto a Napoli, Nappi e Papa: "E' inammissibile" Situazione drammatica a livello igienico sanitario

“È inammissibile che dopo la nostra denuncia sullo stato di degrado in cui è costretto a vivere Antonio, il 73enne gravemente malato, che da 4 mesi ‘abita’ in un’auto davanti all’ufficio postale di Via Suarez all’Arenella, l’assessore Trapanese continui a fare il gioco delle tre carte. Risponde piccato alle segnalazioni e sottolinea che il comune si sta occupando del caso già da tempo, ma nei fatti l’anziano è stato letteralmente dimenticato dalle istituzioni, non ha ricevuto ancora un alloggio e le cure adeguate per i suoi problemi di salute, né tantomeno l’assistenza che in una città civile come Napoli, si dovrebbe garantire a chi come lui va strappato a quell’inferno.

Ribadiamo la necessità di un intervento da parte del Comune, adesso, senza perdere altro tempo prezioso.

La situazione è drammatica sia dal punto di vista sanitario che da quello igienico, a ciò si aggiunga che le alte temperature di questi giorni rappresentano un ulteriore rischio per la vita di Antonio. Dopo chi si prenderà la responsabilità dell’ennesima morte annunciata?”.

Lo denunciano Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, che ha fatto emergere il caso dell’anziano costretto a vivere in auto, ed Emanuele Papa, consigliere della Lega nella V Municipalità di Napoli.