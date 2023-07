Incidente stradale nella notte a Melito, muore centauro 25enne La vittima è un giovane di Somma Vesuviana: lo schianto in via Circonvallazione

Ancora sangue sulle strade della Campania: nella notte un 25enne di Somma Vesuviana è morto in un incidente avvenuto a Melito. Il giovane, a bordo di una moto, avrebbe perso il controllo andando a finire contro un palo della segnaletica, in via Circonvallazione.

L’impatto è stato violentissimo e non ha lasciato scampo al 25enne: sulla tragedia indagano i carabinieri della compagnia di Marano.