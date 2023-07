Auto in fiamme nella notte a Napoli, nel mirino una donna: è mistero Il veicolo intestato ad una donna di 47 anni già nota alle forze dell'ordine.

Un'auto è stata danneggiata da un incendio nella notte a Napoli. L'auto era parcheggiata in strada a via Giustiniano, nel quartiere Soccavo. Il veicolo era intestato a una donna di 47 anni, già nota alle forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno spento le fiamme, ei Carabinieri di Bagnoli che hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica e la matrice dell'incendio.