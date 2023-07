Mascherina chirurgica su targa auto per violare la Ztl: denunciati I controlli a Napoli

Avevano apposto una mascherina chiururgica pe accedere con le loro auto all'interno di un'area interdetta al traffico. Per questo motivo un 25enne e una 29enne sono stati denunciati, a Napoli, dai carabinieri nel corso di uin controllo eseguito nella zona di Posillipo I militari della compagnia Bagnoli in via Coroglio hanno sanzionato anche otto parcheggiatori abusivi sono stati sanzionati e denunciati. Denunciato anche un 42enne posillipino che ha violato la misura degli arresti domiciliari a cui era sottoposto. Al Vomero, invece, i carabinieri della locale compagnia hanno presidiato tute le strade più affollate, con particolare attenzione alle stazioni della metropolitana. Due le persone denunciate perché trovate armate di coltello. Denunciati due 17enni, sorpresi in sella ad una moto rubata e un 22enne perché alla guida di un fuoristrada senza aver mai conseguito la patente. 37 le borse contraffatte sequestrate ad un 63enne di origini senegalesi: anche per lui una denuncia. Arrestato per evasione un 24enne. Ha manomesso il braccialetto elettronico che gli era stato applicato durante la permanenza ai domiciliari ed è uscito di casa. Dovrà rispondere di detenzione di droga a fini di spaccio una 46enne napoletana,. Quando è stata perquisita i carabinieri hanno trovato una dose di cocaina e una stecchetta di hascisc. Tre i provvedimenti notificati ad altrettante persone, tradotte tutte al carcere di Poggioreale. Un uomo del 75 è stato raggiunto da un ordine di carcerazione per concorso in tentato omicidio. Un anno, 4 mesi e 6 giorni di reclusione quello che dovrà scontare un 34enne di Capodimonte per contrabbando di tabacchi lavorati esteri. 10 anni e due mesi di reclusione il conto per un 39enne della Toscanella per un cumulo di pene.