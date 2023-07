Napoli, corso Umberto: denunciato un uomo per evasione Intervento della polizia

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, hanno controllato un uomo in via Giacomo Savarese accertando che lo stesso, identificato per un 37enne napoletano, si era allontanato dal proprio domicilio dove è sottoposto alla detenzione domiciliare per spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate e porto di armi od oggetti atti ad offendere; pertanto lo hanno denunciato per evasione.