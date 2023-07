Pedopornografia, nel pc di un 70enne napoletano migliaia di foto di bimbi Indagine della Procura di Napoli. Seguite le tracce informatiche

Un 70enne originario della provincia di Napoli e arrestato nei giorni scorsi. E' stato trovato in possesso di un archivio con migliaia di foto e video di minori anche in tenera età. Lo ha reso noto il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Napoli.

L’articolata attività d’indagine, diretta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli – IV Sezione – Fasce Deboli, è stata avviata su impulso del Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia online (C.N.C.P.O.). In collaborazione con il Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni di Roma. L’operazione realizzata nell’ambito dei rapporti di cooperazione internazionale ha consentito di ricostruire le condotte criminose poste in essere dall’arrestato attraverso l’utilizzo della rete internet. E finalizzate alla ricerca ed alla raccolta di materiale pedopornografico. L’uomo è stato identificato attraverso l’analisi delle tracce informatiche relative alle connessioni generate dallo svolgimento dell’attività illecita e, a seguito di perquisizione, è stato trovato in possesso di un vero e proprio archivio di materiale pedopornografico, costituito da diverse decine di migliaia di file memorizzati sui numerosi dispositivi a sua disposizione.