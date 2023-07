12enne punta coltello alla gola di un amico pronunciando battute di Mare Fuori Un gioco, uno scherzo, ma la lama era lunga 15 cm. Intervenuti i carabinieri

I carabinieri hanno denunciato un ragazzino di 12 anni, individuato in via Toledo mentre puntava il coltello alla gola di un amico ripetendo le frasi di Mare Fuori e di Gomorra, imitando la voce dei boss delle fiction. Un gioco, ma la lama era lunga 15 centimetri e il rischio di uccidere o ferire gravemente era più che reale quando sono passati i militari della Compagnia Centro durante i servizi di controllo dei militari dell'Arma svolti nelle ultime 24 ore tra Napoli e provincia, mirati alla prevenzione e con particolare attenzione ai giovanissimi. Il 12enne è stato dunque denunciato e riaffidato ai genitori, l'arma sequestrata.

A Marano i carabinieri hanno sorpreso un 42enne in strada con uno sfollagente di metallo e un coltello di circa 10 centimetri: è stato denunciato per porto abusivo di armi.Stessa sorte per un 24enne di Castellammare di Stabia che, addosso, nascondeva un tirapugni in acciaio.

A Cimitile, infine, i militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Gip di Nola su richiesta della locale procura a carico di un 24enne incensurato del posto. Il giovane è gravemente indiziato di lesioni personali aggravate e porto abusivo di armi. Secondo quanto documentato dai Carabinieri, coordinati dalla procura della repubblica di Nola, il 24enne, lo scorso 8 maggio, avrebbe colpito con un coltello e per futili motivi un 20enne di Cimitile e altri due giovani del posto