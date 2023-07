Agguato al Pallonetto, 44enne ucciso con dieci colpi di pistola per la droga Freddato a Napoli il 44enne Pasquale Sesso

Un uomo di 44 anni, Pasquale Sesso, è stato ucciso la scorsa notte a Napoli in un agguato scattato nella zona di Santa Lucia. La vittima è stata raggiunta da uno dei diversi colpi d'arma da fuoco esplosi mentre era in sella a uno scooter in via Solitaria. La vittima è stata trasportata nell'ospedale Vecchio Pellegrini dove è deceduto. Sull'accaduto sono in corso indagini da parte della Squadra Mobile della Questura di Napoli

Aveva precedenti per spaccio e rapina Pasquale Sesso. Gli investigatori della Squadra Mobile di Napoli, coordinati dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini, stanno già seguendo una pista. Gli inquirenti non ritengono che il 44enne, un rapinatore di orologi di lusso, sia collocato in un particolare clan di camorra anche se, secondo quanto si è appreso, ultimamente Sesso stava cercando di scalare posizioni nella malavita della zona del cosiddetto Pallonetto.

Non si esclude che stesse cercando di farsi largo nello spaccio di sostanze stupefacenti e che, quindi, possa essere questo il movente dell'omicidio.

Le piazze di spaccio del Pallonetto, zona che sovrasta Santa Lucia e che si trova a poca distanza da piazza del Plebiscito, fino a poco tempo fa erano nelle mani del clan Elia. Quando è stato azzerato dall'azione delle forze dell'ordine e magistratura, sono finite nelle mani di persone comunque legate a quell'organizzazione malavitosa. Anche queste però sono state di recente assicurate alla giustizia ed è verosimile ora che lo spazio lasciato libero abbia innescato delle fibrillazioni tra alcuni gruppi una volta dediti ad altre attività criminali (come le rapine degli orologi di lusso) determinati ad accaparrarsi i lauti profitti della vendita degli stupefacenti.