Tragedia a Gragnano: bimba di 8 anni travolta e uccisa da un'auto La piccola è giunta in fin di vita al Santobono dove purtroppo è deceduta

Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale nel Napoletano. La dinamica è ancora tutta da ricostruire, ma, a quanto si apprende, era in via Pasquale Nastro a Gragnano quando è stata travolta da un'auto. Immediati i soccorsi. La bimba à stata portata già in fin di vita all'ospedale Santobono di Napoli , dove però è morta questa mattina.