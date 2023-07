Taxi abusivo all'aeroporto di Capodichino: vasta operazione di controllo Dopo il porto tocca allo scalo aereo di Napoli

Giro di vite dell’amministrazione comunale sui comportamenti scorretti (spesso passibili di sanzioni amministrative) di alcuni taxisti anche all’aeroporto di Capodichino. Dopo i controlli nei giorni scorsi al porto, adesso tocca allo scalo aereo. Qui gli agenti del Commissariato Secondigliano, i militari della Stazione dei Carabinieri di San Pietro a Patierno, gli agenti della Polizia di Frontiera Aerea di Napoli– Capodichino e personale della Polizia Municipale – Unità Operativa Aeroporto, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine Campania, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio presso l’aeroporto di Capodichino per contrastare il fenomeno del trasporto pubblico abusivo.

Questo il bilancio al termine dei controlli: identificate 81 persone, di cui 20 con precedenti di polizia, controllati 54 veicoli di cui uno sottoposto a fermo amministrativo ed uno a sequestro amministrativo. Contestate quattro violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa, per circolazione con carta di circolazione sospesa e per aver adibito a noleggio con conducente (NCC) un’autovettura non destinata a tale uso.

Sempre nell’ambito dell’operazione presso l’aeroporto di Capodichino un tassista è stato sanzionato per non aver rilasciato la ricevuta di pagamento. Il tassista è stato segnalato all’Ufficio Trasporto Pubblico non di linea del Comune di Napoli per violazioni del regolamento comunale. Ritirate anche due carte di circolazione.