Droga via posta da Casandrino all'Olanda, arrestato spacciatore di Afragola Il blitz della Finanza: gli stupefacenti "in esposizione" nei barattoli di vetro

Sequestrati 4 chili di stupefacenti e 125mila euro in contanti, un 27enne di Afragola arrestato: è il bilancio di un'operazione antidroga condotta dai finanzieri del comandoi provinciale di Napoli.

In azione le fiamme gialle di Frattamaggiore che, presso un centro di spedizioni di Casandrino, hanno individuato un pacco destinato a Rotterdam contenente quasi 120mila euro in banconote di diverso taglio.

Dopo aver identificato il mittente, i militari hanno eseguito una perquisizione domiciliare, durante la quale sono stati trovati circa 4 chili tra hashish, marijuana, metanfetamine, funghi allucinogeni e pasticche di ecstasy.

Sequestrato altro denaro per 5500 euro, oltre a materiale per il confezionamento delle droghe, come bilancini di precisione, buste di cellophane e contenitori di plastica. Tutta la droga era stipata in appositi contenitori in vetro: circostanza singolare che ha fatto immaginare ad una vera e propria "esposizione" degli stupefacenti.

Il 27enne è stato arrestato e condotto ai domiciliari.