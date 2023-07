Rapinavano banche e uffici postali in Campania: presa la banda, sette arresti Operazione all'alba da parte della polizia di Napoli

La Polizia di Stato di Napoli, su delega del procuratore della repubblica facente funzioni presso il tribunale partenopeo, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli, su richiesta della procura della repubblica, nei confronti di sette persone in quanto gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine, mediante l’utilizzo di armi da fuoco, in danno di istituti di credito ed uffici postali, ubicati nelle province di Napoli, Caserta e Salerno.

Le indagini, svolte dalla Squadra Mobile di Napoli e dal Commissariato di Portici-Ercolano, coordinate dalla Procura di Napoli, sono state avviate in seguito ad una rapina consumata ai danni dell’ufficio postale di Ercolano nel febbraio 2022.

L’analisi dei filmati, estratti dai sistemi di videosorveglianza, e le successive intercettazioni telefoniche ed ambientali, installate all’interno dei veicoli utilizzati per la commissione dei raid predatori, hanno consentito di acquisire l’attuale grave quadro indiziario.

All’esito delle investigazioni sono state riscostruite le rapine commesse in danno degli uffici postali di Mondragone, Scafati(tentata rapina), Castel Volturno, Napoli(via Gomez D’Ayala) e Marano, avvenute, rispettivamente nei mesi di febbraio, aprile, novembre 2022 e febbraio 2023. Inoltre, sono stati individuati gli autori di due rapine consumate in danno della Banca BPER di Volla, dove sono stati asportati più di 270.000 euro e Intesa San Paolo di Napoli(via Nazionale delle Puglie), dove sono stati sottratti più di 140.000 euro, avvenute nei mesi di aprile ed agosto dello scorso anno.

Gli eventi sono stati preceduti da preliminari ed accurati sopralluoghi e l’esecuzione degli stessi è avvenuta mediante travisamenti originali, anche medianti abiti femminili.