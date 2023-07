Minacce al luogotenente guardia costiera di Napoli Di Giacomo: "Ti uccido" La squadra della guarda costiera stava mettendo in salvo gli occupanti di un’imbarcazione

Il luogotenente Ciro Di Giacomo, comandante della Motovedetta della guardia costiera di Napoli, durante un’operazione di soccorso a largo di Capo Miseno ha subito delle minacce.

La squadra della guarda costiera stava mettendo in salvo gli occupanti di un’imbarcazione ma il suo proprietario ne chiedeva il rimorchio, sebbene i mezzi della guardia costiera non siano abilitati al rimorchio di natanti privati, il quale deve avvenire mediante l’ausilio di mezzi abilitati. Il proprietario della barca, un 53enne napoletano, vistosi rifiutare la richiesta, ha cosi cominciato ad inveire contro il comandante Di Giacomo rivolgendogli le parole: “Io ti uccido.”.

Nei suoi confronti è stata sporta denuncia a piede libero posta al vaglio della Procura di Napoli.

“Non vi è rispetto per le autorità che spesso, troppo spesso, vengono viste come una minaccia, come un nemico da sconfiggere. Il Comandante Di Giacomo, a cui va tutta la nostra solidarietà, è stato minacciato come lo è stato anche il tenente della capitaneria di porto Paolo Fedele dopo le operazioni anti-abusivismo agli ormeggi di Mergellina. Lo Stato deve imporsi per tutelare le figure e gli uomini che si adoperano per ripristinare la legalità e salvare le vite. Invece di essere sostenuti e ringraziati sono sempre più spesso oggetto di minacce e aggressioni.”- queste le parole deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli.