Choc in vacanza, 15enne spagnolo violentato sulla nave da crociera Un inserviente honduregno arrestato: indaga la procura di Napoli

Un'esperienza terribile quella vissuta da un turista spagnolo di appena 15 anni: il ragazzo ha raccontato di essere stato violentato da un inserviente a bordo della nave da crociera che ha fatto scalo a Napoli.

La procura partenopea - come ricostruito dal Mattino - ha chiesto e ottenuto l'arresto di un 54enne dell'Honduras, accusato di violenza sessuale aggravata: il 15enne era in vacanza insieme alla famiglia.

I fatti risalgono allo scorso 24 giugno: la vittima sarebbe stata attirata in trappola e poi violentata dall'addetto alle pulizie della nave, all'interno della sua cabina. I parenti erano fuori, impegnati in un'escursione in città. Dopo le violenze il ragazzo ha avvertito il fratello ed i genitori.

Per il 15enne, originario di Alicante, nei prossimi giorni è previsto l'incidente probatorio.