Vico Equense, ladri di e-bike: carabinieri arrestano 45enne Tenta di darsi alla fuga ma viene intercettato e ammanettato

Sono da poco passate le 15 a Vico Equense e i carabinieri sono sulle tracce di un uomo che ha da poco rubato una e-bike.

Il furto era avvenuto poco prima, pare nei pressi della caserma carabinieri e i militari stanno setacciando la zona senza escludere ogni possibile via di fuga. Si decide di passare per la stazione Eav e la scelta risulta azzeccata. Un uomo è bordo di una bici elettrica e alla vista della gazzella tenta di darsi alla fuga. I carabinieri lo raggiungono e lo bloccano; passano pochi minuti e tra la gente inizia a girare la voce del furto. I carabinieri con non poche difficoltà evitano che la situazione potesse degenerare portando via arrestato e bici.

La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario mentre l’arrestato, si tratta del 45enne già noto alle forze dell’ordine è in attesa di giudizio.