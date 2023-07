Napoli, Domenico Vincenzi neo presidente della Fondazione-Ospedale Betania La nomina voluta dall’Assemblea delle dieci chiese evangeliche fondatrici.

Il 48enne napoletano Domenico Vincenzi è il nuovo presidente della Fondazione evangelica "Betania" che gestisce l'ospedale evangelico di Napoli. Succede a Cordelia Vitiello di cui è stato vice presidente. Laureato in giurisprudenza alla Federico II di Napoli è avvocato civilista specializzato in diritto immobiliare, membro della chiesa metodista di Portici, così come il fondatore Teofilo Santi.

“L'obiettivo è garantire la prosecuzione dell'opera e della mission dell'ospedale, nel rispetto dei valori e dei principi che hanno ispirato i padri fondatori”, la prima dichiarazione di Vincenzi.

L'ospedale evangelico Betania, situato nel quartiere Ponticelli di Napoli, è stato inaugurato nel 1968 e classificato come ospedale pubblico nel 1993.

Ogni anno eroga oltre 50mila prestazioni di pronto soccorso, accoglie e cura oltre 15mila pazienti e assiste circa 2.200 nascite.

Il centro nascita di terzo livello, insieme alle altre specialistiche, è diventato un punto di riferimento a livello regionale e nazionale per l'assistenza neonatale, offrendo una terapia intensiva neonatale all'avanguardia nella cura dei neonati prematuri.

La Fondazione promuove la ricerca scientifica e programma attività di prevenzione e assistenza.