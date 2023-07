Bagnino accoltellato a Napoli, fermato complice dell’aggressore minorenne Ad aiutare il ragazzo un altro giovanissimo di 16 anni

Bagnino accoltellato, fermato complice dell’aggressore minorenne. Anche il presunto complice fermato dalla polizia ha sedici anni come l'aggressore già in carcere a Nisida con l'accusa di tentato omicidio. Non avrebbe agito da solo il ragazzo già arrestato con l’accusa di tentato omicidio ai danni del bagnino 41enne in servizio presso uno stabilimento balneare di Marechiaro a Napoli.

La polizia ha fermato un sedicenne per l’aggressione di domenica scorsa. Dalle indagini è emerso che il minore indiziato del ferimento è stato coadiuvato da un altro giovanissimo. Quest’ultimo anche lui raggiunto da un provvedimento restrittivo per concorso in tentato omicidio.

Le indagini svolte dalla Squadra Mobile in relazione all’episodio delittuoso avvenuto domenica scorsa 9 luglio quando, a seguito di una lite per futili motivi avvenuta nella zona di Marechiaro, un uomo è stato ferito gravemente all’addome con due fendenti.

Per tali fatti lunedì 10 luglio la Polizia di Stato ha sottoposto a fermo di indiziato di delitto un sedicenne incensurato ma dalle ulteriori attività svolte è emerso che quest’ultimo nelle fasi dell’aggressione sarebbe stato coadiuvato da un altro giovanissimo che risulta destinatario dell’odierno provvedimento.

Il provvedimento eseguito è una misura precautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunto innocente fino a sentenza definitiva.