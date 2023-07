Schiaffeggia la fidanzata in strada, carabinieri lo identificano grazie al web La video denuncia è servita a individuare l'autore della violenza a Posillipo

È stato identificato l'uomo che in un video girato a via Orazio, nel quartiere Posillipo a Napoli, è stato ripreso mentre prendeva a schiaffi una ragazza . Si tratta di A.L., 36enne della provincia di Napoli. La donna aggredita, fidanzata dell'uomo, ha 28 anni. Le due persone riprese nel video, girato da una finestra nelle vicinanze, sono state identificate dai carabinieri della compagnia di Casoria nell'ambito di indagini dirette e coordinate dalla quarta sezione «Violenza di genere e tutela fasce deboli» della Procura di Napoli.

Secondo quanto ricostruito, il fatto è accaduto la sera dello scorso 8 luglio, in via Orazio. Nel video si vede un uomo che insulta e schiaffeggia violentemente una ragazza, quasi stordendola; lei quindi entra in un'auto dal lato passeggeri e lui dal lato guida. Un gruppo di giovani interviene cercando di impedire che l'auto riparta e chiedendo conto al ragazzo del suo comportamento. Tra quest'ultimo e le persone intervenute si sfiora la rissa, ma alla fine i ragazzi intervenuti desistono e l'auto riparte.

Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato di Verdi, Francesco Emilio Borrelli che ha parlato con i familiari della ragazza: «Bisogna convincerla a sporgere denuncia». «È il momento di dare davvero un segnale forte contro la violenza sulle donne. Le facciamo un appello pubblico: denuncia. Fallo per te e per aiutare anche la persona che ti ha fatto del male», ha aggiunto il parlamentare rivolgendosi alla 28enne.