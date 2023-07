Lotta al consumo e spaccio di droga: due arresti da parte della polizia Controlli in piazza San Francesco a Napoli

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante un servizio di controllo del territorio, nel transitare in piazza San Francesco a Capuana, hanno notato, in prossimità di un cantiere edile, due uomini che dopo aver prelevato qualcosa dal retro di una lamiera l’hanno consegnata, in cambio di una banconota, a due persone; quest’ultime, alla loro vista, si sono date alla fuga.

I poliziotti hanno bloccato gli spacciatori trovandoli in possesso di due coltelli e 95 euro, inoltre, hanno effettuato un controllo nei pressi del cantiere ed hanno rinvenuto, dietro la lamiera, una scatola attaccata con una calamita con all’interno 23 involucri contenenti circa 4,5 grammi di cocaina.

I due, un 32 marocchino con precedenti di polizia e un tunisino di 39 anni, sono stati arrestati per spaccio di sostanza stupefacente nonché denunciati per porto di armi od oggetti atti ad offendere.

Analogo provvedimento ad Arenella

Qui gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, nel transitare in via Domenico Fontana, hanno notato un’auto ferma con a bordo un uomo il quale, in cambio di una banconota, ha consegnato qualcosa ad una persona; quest’ultima, alla loro vista, si è data alla fuga.

I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’occupante del veicolo trovandolo in possesso di 18 bustine contenenti circa 17 grammi di marijuana, di 32 involucri contenenti circa 60 grammi di hashish e di 250 euro; inoltre, presso la sua abitazione, hanno rinvenuto un coltello e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Un 38enne napoletano con precedenti, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.