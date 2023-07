Controlli movida a Napoli contro tavolino selvaggio e b&b abusivi Vasta operazione di controllo in centro

Ieri, nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli nelle aree della “movida”, gli agenti dei Commissariati San Ferdinando, Montecalvario e Vomero, i finanzieri del Comando Provinciale di Napoli, con il supporto del Reparto Mobile di Napoli, hanno effettuato controlli a Chiaia, ai Quartieri Spagnoli e al Vomero.

Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato in zona Chiaia 26 persone, di cui 13 con precedenti di polizia, e controllato 14 veicoli.

Nei Quartieri Spagnoli i poliziotti hanno identificato 42 persone, di cui tre sanzionate per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale poiché trovate in possesso di hashish e marijuana, e controllato 9 esercizi commerciali sanzionandone amministrativamente due per occupazione abusiva di suolo pubblico, uno per mancanza della SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) per la somministrazione di alimenti e bevande, uno per violazione del nulla osta di impatto acustico, un altro per mancanza di quest’ultimo mentre nell’ultimo è stata riscontrata la presenza di 4 lavoratori irregolari che sono stati segnalati all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Napoli.

Inoltre, hanno denunciato il titolare di un B&B per omessa comunicazione degli alloggiati e lo hanno sanzionato amministrativamente poiché sprovvisto di S.C.I.A. per l’attività di struttura ricettiva.

Ancora, gli agenti del Commissariato Vomero a San Martino, nelle piazze Vanvitelli, Medaglie D’Oro e nelle vie Giordano, Scarlatti e Falcone hanno identificato 57 persone, di cui 7 con precedenti di polizia, controllato 4 attività commerciali e 16 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro; inoltre, sono state contestate due violazioni del Codice della Strada per mancata copertura assicurativa.

Infine, gli agenti del Commissariato Decumani nelle piazze San Domenico Maggiore, del Gesù Nuovo e in piazzetta Nilo hanno identificato 30 persone, controllato 4 veicoli e contestato due violazioni del Codice della Strada per mancanza di revisione periodica e guida con patente scaduta.