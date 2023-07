Rogo ex campo Barra. Comitati di zona: "cittadini in fuga" Borrelli: "situazione critica"

Nonostante le rassicurazioni dell'Arpac rispetto al rogo Ciro Borrelli del Comitato per la bonifica campi rom via Mastellone con cui è in contatto il deputato dell'Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli afferma invece che i cittadini starebbero fuggendo dalle case e che la nuvola di fumo non starebbe.

Sempre secondo il rappresentante del comitato le famiglie della zona starebbero mettendo asciugamani bagnati sotto gli infissi per non avere la puzza di bruciato

"La situazione è critica. I vigili non riuscirebbero a spegnere il rogo perché ci sarebbero troppi rifiuti interrati" ha spiegato facendo un appello al deputato Borrelli che sta seguendo la vicenda da stamattina alle 6.