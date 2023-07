Incastrato nella macina, muore sul colpo operaio di 20 anni Tragedia a Frattamaggiore: sull'episodio indagano i carabinieri

Un altro incidente mortale sul lavoro in Campania, avvenuto questa mattina a Frattamaggiore.

Un operaio di 20 anni è rimasto incastrato all’interno di un macchinario utilizzato per la macina delle spezie ed è morto sul colpo. La tragedia è avvenuta in via Sossio Russo, presso una ditta del consorzio industriale: sull’episodio indagano i carabinieri di Castello di Cisterna, coordinati dalla procura di Napoli Nord.