Ischia: ecco il nuovo "gioco" estivo dei ragazzini per i social

Osservatorio Tiktok. Ad Ischia il “gioco” estivo dei ragazzini per i social: il lancio in corsa della bici a mare. Borrelli: “Sempre più follie, pericolose anche per l’ambiente, per diventare protagonisti dei social network. Inviato il video al sindaco.”

Si prende la rincorsa, si punta verso il mare, poi si scende al volo dal sellino della bici rischiando di farsi male o di far male a qualcuno e si lascia che il veicolo a due ruote precipiti in acqua.

È un nuovo gioco, ovvero un gioco ritornato in voga ad Ischia come è stato segnalato da alcuni utenti, che si sono imbattuti nel filmato sui social, al deputato dell’alleanza verdi-sinistra Francesco Emilio Borrelli. Il video pubblicato 2 giorni fa sulla piattaforma Tiktok è stato subito inviato al Sindaco di Lacco Ameno Giacomo Pascale dove sarebbe avvenuto il fatto per verificare la data effettiva in cui è stato realizzato e cercare di identificare i protagonisti e le loro famiglie.

“L’idiozia e la follia diventano ogni giorno sempre più dilaganti e per questa mania di protagonismo da social network i ragazzini danno vita ad azioni pericolose e, come in questo caso, che possono anche danneggiare l’ambiente.

Se lo fanno è anche perché hanno spesso come esempio degli adulti più irresponsabili di loro che compiono le peggio cose per filmarsi e postarsi. Per questo è necessario un intervento rieducativo di massa.”- ha commentato Borrelli.